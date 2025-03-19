Зеленский выдвинул условия для прекращения огня

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Владимир Зеленский начал выдвигать условия для прекращения огня, согласившись с предложением президента США Дональда Трампа о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре.
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