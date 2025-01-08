В Министерстве обороны Российской Федерации исполнили новогоднее желание девочки из Подмосковья

Ульяна вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой приняла участие в зажжении огней на Новогодней елке, встретилась со сказочными персонажами, виртуозными жонглёрами, которые познакомили ребенка с цирковым искусством, поучаствовала в эстафетах, играх, танцевальных и песенных конкурсах.