Влад и Стас Бирюковы, 7 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами, 398 791 ₽

Наши двойняшки родились на месяц раньше срока, при этом были крепенькими, с хорошим весом. А через месяц участкового педиатра насторожила форма головы у обоих малышей: у Влада она была широкой, с уплощенным затылком, у Стаса – овальной формы и плоская справа.