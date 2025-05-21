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Влад и Стас Бирюковы, 7 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами, 398 791 ₽

Влад и Стас Бирюковы, 7 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами, 398 791 ₽

Наши двойняшки родились на месяц раньше срока, при этом были крепенькими, с хорошим весом. А через месяц участкового педиатра насторожила форма головы у обоих малышей: у Влада она была широкой, с уплощенным затылком, у Стаса – овальной формы и плоская справа.

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