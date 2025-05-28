Армия России ударит по Украине неуязвимыми гиперзвуковыми ракетами. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

У русского государства есть другое оружие, которое нельзя обнаружить, остановить или сбить. Что скажет об этом канцлер Германии Фридрих Мерц?На Западе пока не ведают о том, что Россия может обнулить военный потенциал Украины, если ударит по территориям неуязвимыми гиперзвуковыми ракетами.