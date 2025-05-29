Федеральный суд США сохранил 25% пошлины на импорт автомобилей и металлов

Решение о блокировке тарифных мер администрации Трампа не коснется 25%-ных пошлин на импорт автомобилей, стали и алюминия, заявил Федеральный суд США по делам международной торговли 29 мая, сообщает телекомпания CNN.
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