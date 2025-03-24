Петербуржцы взяли золото и бронзу в международных соревнованиях по танцам на колясках в Гонконге

Подробнее рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский Петербуржцы возвращаются домой с медалями с международных соревнований по танцам на колясках Hong Kong 2025 Para Dance Sport International Competition.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии