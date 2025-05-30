Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Вашингтон заявляет о готовности прекратить расширение НАТО

Вашингтон заявляет о готовности прекратить расширение НАТО

Келлог: США готовы прекратить расширение НАТО к границам РоссииСША не раз говорили, что присоединение Украины к НАТО не обсуждается, напомнил Келлог.

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Комментарии
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Владислав Владислав
ВРУТ. НАГЛО ВРУТ.
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13 час.
VG
Vladislav Glotov
Может быть, даже и не врут. Может быть. Но где гарантия того, что следующий президент США не запоет по-иному?
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10 час.
S
Serg
Хера же им теперь не заявлять о остановке расширения НАТО к нашим границам? Так уже на западных границах только хохлы неприсоединенные и остались. Скандинавы, прибалты поляки и иже с ними уже там. И куда уж дальше то? Может только России осталось в НАТО вступить?? Но при правлении алкаша нам мягко отказали. Объяснили это тем, что Боря с бодуна херню ляпнул, да и вообще недостаточно громко просил господа благословить Америку с трибуны конгресса США. Да и еще, как то не комильфо принимать в НАТО страну, президент которой по прилете в Вашингтон обоссал колесо самолета, с трапа которого только что спустился. 😜
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7 час.
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