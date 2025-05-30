Вашингтон заявляет о готовности прекратить расширение НАТО

S

Serg

Хера же им теперь не заявлять о остановке расширения НАТО к нашим границам? Так уже на западных границах только хохлы неприсоединенные и остались. Скандинавы, прибалты поляки и иже с ними уже там. И куда уж дальше то? Может только России осталось в НАТО вступить?? Но при правлении алкаша нам мягко отказали. Объяснили это тем, что Боря с бодуна херню ляпнул, да и вообще недостаточно громко просил господа благословить Америку с трибуны конгресса США. Да и еще, как то не комильфо принимать в НАТО страну, президент которой по прилете в Вашингтон обоссал колесо самолета, с трапа которого только что спустился. 😜