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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Исследователи определили, как особенности личности могут влиять на способность человека к самоконтролю

Фредрик Нильсен (Fredrik Nilsen) с соавторами из Университета Осло (University of Oslo) и Норвежского университета обороны (Norwegian Defense University) провели исследование, результаты которого были опубликованыв журнале PLOS ONE.

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