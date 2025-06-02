Психолог Иневская назвала главную ошибку выпускников во время подготовки к ЕГЭ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня, ФедералПресс. Одной из главных ошибок выпускников школ при подготовке к ЕГЭ является неэффективное планирование своего времени – они откладывают подготовку на потом и оказываются в информационной «аврал-ситуации» за несколько дней до экзамена.