Медведев: пока Зеленский и его окружение у власти, они живы

Пока украинский президент Владимир Зеленский и его окружение у власти, они живы. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, информирует RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии