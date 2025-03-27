Какой китайский автомобиль самый безопасный? Краш-тесты 2024 года

Самым безопасным автомобилем из Китая по итогам испытаний по методике C-NCAP признан электроседан Xiaomi SU7, который получил пять звезд и показал самые высокие результаты среди всех автомобилей, оцененных по стандарту безопасности 2024 года.
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