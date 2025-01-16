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Царьград

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Рогов предложил расширить демилитаризированную зону на всю Украину

Рогов предложил расширить демилитаризированную зону на всю Украину

Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты, предложил создать демилитаризованную зону на всей территории Украины, оставшейся под её контролем, что позволит местным жителям самостоятельно определять будущее без вмешательства НАТО и коллективного Запада.

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