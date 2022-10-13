Глава Минфина США Йеллен предложила Западу платить за нефть из России не больше 60 долларов за баррель

Власти РФ заявляли, что Москва не будет поставлять энергоресурсы странам, ограничившим стоимость российской нефтиМинистр финансов США Джанет Йеллен заявила, что предельная цена на российскую нефть могла бы составлять примерно 60 долларов за баррель.