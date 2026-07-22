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Секретная служба США изъяла криптовалюту на $25 млн по делам о международном мошенничестве

Секретная служба США изъяла криптовалюту на $25 млн по делам о международном мошенничестве

Прокуратура округа Колумбия совместно с Секретной службой США объявила об изъятии более $25 млн в криптовалюте в рамках расследований международных схем мошенничества, пострадавшими от которых стали жители США и Канады.

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