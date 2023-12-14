Встреча в Овальном кабинете прошла на высоком уровне, в теплой дружеской обстановке.

Все фото из интернета - Ну что? Съели? Да деда вон у меня где сидит (сжимает кулачок и демонстрирует хлопцам из своего офиса)! Нет, пока, конечно, не сидит, но сядет… Если я рот раскрою и выложу всё, что знаю про его милого сыночка и его шалости в нашей незалежной.
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