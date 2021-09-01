Закон и Порядок

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Как одна спичка привела к страшнейшему пожару в Лондонском метро?

Как одна спичка привела к страшнейшему пожару в Лондонском метро?

Как быстро переместиться из точки A в точку B в крупном городе, если под рукой нет личного транспорта, да даже если и есть, но уж очень не хочется стоять в пробках и на светофорах? И тут на помощь приходит метро или как его ещё называют, подземка.

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