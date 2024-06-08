Частая ошибка при перемешивании картофеля на сковороде: не допускайте ее, и жареное блюдо получится идеальным

Популярность жареной картошки не означает, что при приготовлении гарнира люди не допускают ошибок. Обработка овоща на сковороде нередко сопровождается неправильными действиями, из-за которых блюдо становится менее вкусным.
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