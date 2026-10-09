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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублев по ходу матча со 137-й ракеткой мира Сакамото: «Почему все время против меня, #####?»

Андрей Рублев пожаловался во время матча второго круга «Мастерса» в Шанхае, где он играл со 137-й ракеткой мира и квалифаером Реем Сакамото.

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