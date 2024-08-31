Кампус Польша. Дмитрий Кулеба под шквалом критики. Вот что он говорил об операции Висла

Кулеба приравнял геноцид на Волыни к высылке устроивших его украинских нацистов, пишет Interia. Украинский министр заверил, что у Киева нет проблем с эксгумацией жертв резни, но предложил и Варшаве увековечить память палачей.
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