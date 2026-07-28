Почему на Руси парящихся в бане считали «нечистыми» до утра

Русская баня — место парадоксальное. С одной стороны, именно здесь человек смывал с себя грязь, лечился, приходил в мир (деревенские женщины веками рожали в банях) и готовился к главным событиям жизни — свадьбе, дальней дороге, большому празднику.
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