Таможенники-кинологи с собаками из стран СНГ съехались в Казань на соревнования

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ» В столице Татарстана прошла церемония открытия 12-го международного турнира по многоборью на первенство кинологических структур таможенных служб государств-участников СНГ со служебными собаками.
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