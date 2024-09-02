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Татар-информ

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Таможенники-кинологи с собаками из стран СНГ съехались в Казань на соревнования

Таможенники-кинологи с собаками из стран СНГ съехались в Казань на соревнования

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ» В столице Татарстана прошла церемония открытия 12-го международного турнира по многоборью на первенство кинологических структур таможенных служб государств-участников СНГ со служебными собаками.

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