Федеральное агентство новостей №1

7 010 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    Хватит, наконец, смеяться над пожилым человеком! Президент некогда великой империи подлости всё-таки. И у нас теперь ...Джо Байден споткн...
  • Malina
    а что еще можно ожидать от современных "коммунистов"...?Депутат Хинштейн ...
  • Раиса Петина
    Хотелось бы уточнить: а  приебалты и вся остальная шваль еврожопии  уверена в том, что вы на тот момент вообще будете...Эстония выступила...

Продажу игры Atomic Heart хотят запретить на законодательном уровне на Украине

Продажу игры Atomic Heart хотят запретить на законодательном уровне на Украине

Украинские власти намерены обратиться к крупным компаниям Sony, Microsoft и Valve с целью полного запрета продажи российской игры Atomic Heart на территории страны.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх