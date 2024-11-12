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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Пошаговая RPG Sea of Stars получила кооператив и новые боевые функции Разработчик S...

Пошаговая RPG Sea of Stars получила кооператив и новые боевые функции Разработчик S...

Пошаговая RPG Sea of Stars получила кооператив и новые боевые функцииРазработчик Sabotage Studio приглашает игроков вернуться в их пошаговую RPG Sea of Stars и опробовать новые функции, которые были добавлены в игру с выходом бесплатного обновления Dawn of Equinox, доступной для загрузки на всех платформах.

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