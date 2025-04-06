Полиция Дубая опровергла гибель людей во время падения воздушного шара

Правоохранительные органы Дубая официально заявили, что информация о гибели туристов в результате инцидента с воздушным шаром 23 марта 2025 года, где были и граждане России, не соответствует действительности, передает РИА Новости.
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