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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хирург Архипов: «Сложно предположить, что спортсменку такого масштаба, как Крамаренко, мог оперировать совсем неопытный хирург»

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что чемпионке Европы Крамаренко по ошибке удалили здоровый рог мениска во время операции.

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