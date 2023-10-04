Погода в Крыму 5 октября: ясно и тепло

Погода в Крыму 5 октября будет ясной и тёплой, местами воздух прогреется до 22 градусов тепла. В Симферополе облачно, днём +21, ночью до 13 градусов выше нуля.
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