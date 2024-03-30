«Мощный природный антиоксидант»: специалист — о получении ценных соединений из отходов древесного производства

Древесина многих деревьев содержит целый спектр биологически активных соединений. Так, в пихте присутствуют различные тритерпеновые кислоты (ТТК), которые обладают противовирусным, антиоксидантным и даже противоопухолевым эффектом.
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