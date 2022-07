Стал известен список участников gamescom 2022, E3 2023 делают вместе с организаторами Comic-Con и PAX, Inscryption всё-таки выйдет на PlayStation, армия кошкодевочек охраняет ролевой сервер Final Fantasy XIV, в России вынесли первый приговор о киберпреступлении в видеоиграх, технодемо Unreal Engine 5 по «Матрице» уберут из цифровых магазинов, Bandai Namco прислала царский подарок легенде Elden Ring, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me получила свежий трейлер, .