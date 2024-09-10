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Военное обозрение

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Поступают сообщения о переходе шахты «Южнодонбасская 1-я» в районе Угледара под контроль ВС РФ

Поступают сообщения о переходе шахты «Южнодонбасская 1-я» в районе Угледара под контроль ВС РФ

Контроль шахты позволял ВСУ сдерживать наши войска к северо-востоку от Угледара.

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