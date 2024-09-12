Травля Пикты - зеркало порочной системы лжи и круговой поруки

Скандальная история с травлей журналистки Светланы Пикты, которую устроили ноунеймы из телеграм-каналов, мимикрирующих под патриотические, но на самом деле кропотливо и неустанно, в ежедневном режиме, льющие грязь и оскорбления на всех российских военкоров, блогеров и волонтеров, не так проста, как кажется на первый взгляд, и имеет несколько слоев.