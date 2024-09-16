Игорь Якимчик принял участие в Совете по развитию конкуренции в Краснодарском крае

Заседание Совета состоялось под председательством министра экономики региона Алексея Юртаева. В мероприятия так же приняли участие руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю Глеб Старков, министр финансов Краснодарского края Александр Кнышев, руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный, руководитель департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского края Андрей Миланович, министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько, представили органов исполнительной власти края, а так же главы муниципальных образований, руководители ведущих бизнес – объединений.