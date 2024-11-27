Гребенкин о шутке «Backcheck, forecheck, paycheck»: «Мне нравится общаться, даже с моим плохим английским. Главное, что все посмеялись»

– В соцсетях разошлась ваша шутка в послематчевом интервью (Гребенкин на вопрос о том, что ему сказали перед матчем в команде, ответил: «Backcheck, forecheck, paycheck» (отработка в оборону, прессинг в зоне соперника, зарплата – Спортс’’).