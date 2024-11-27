НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova
    Овечкин никакого отношения к России не имеетДмитрий Завгородн...
  • Валерьян Смогловский
    Во. Как. На. Бампер. Загляделся«Мы с тобой на од...
  • Ирина Прудникова
    В итоге Дэвис-Смолкин перейдут в Грузию, а Дарио не отпустят в Чехию. Буду надеяться, что со своей нынешней партнерше...Барбара Фузар-Пол...

Гребенкин о шутке «Backcheck, forecheck, paycheck»: «Мне нравится общаться, даже с моим плохим английским. Главное, что все посмеялись»

– В соцсетях разошлась ваша шутка в послематчевом интервью (Гребенкин на вопрос о том, что ему сказали перед матчем в команде, ответил: «Backcheck, forecheck, paycheck» (отработка в оборону, прессинг в зоне соперника, зарплата – Спортс’’).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх