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Свежие комментарии

мастер-класс ´ Складывание салфеток´ вшколе №6.

мастер-класс ´ Складывание салфеток´ вшколе №6.

В средней школе №6 10 апреля 2025 г. мастер производственного обучения Малюкова Ксения Юрьевна провела мастер-класс ´ Складывание салфеток´ с целью профориентационной работы и привлечение нимания учащихся к профессии Официант .

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