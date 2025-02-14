Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Раньше я оплачивал электроэнергию около 10 тысяч рублей в месяц, а теперь – 23 тысячи, стоимость электроэнергии подскочила в 2,5 раза.

Раньше я оплачивал электроэнергию около 10 тысяч рублей в месяц, а теперь – 23 тысячи, стоимость электроэнергии подскочила в 2,5 раза.

Avia.pro - СМИ С 1 января 2025 года россиянам пришлось столкнуться с настоящим энергетическим шоком: стоимость электроэнергии в частных домах подскочила в 2,5–3 раза, а многие владельцы платёжек получают счета на сумму до 50 тысяч рублей за один месяц! Новая система расчёта, основанная на дифференцированных тарифах, где чем выше потребление, тем больше стоимость одного киловатт-часа, уже заставила многих пересмотреть свои планы по отопительному сезону.

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Комментарии
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Николай Анатолич
Отопление, горячая вода, плита🤔и 10 тысяч в год? Чего-то врешь ты товарищ?! С таким же набором, у меня выходит до 3х тысяч в месяц...+ за свет около 2х тысяч, тоже в месяц...
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1 час.
Николай Анатолич
🤝
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1 час.
Николай Анатолич
Негры то, может быть и довольны☝️мы - нет! 🤷‍♂️
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1 час.
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