Украинское государство всё равно придется уничтожить

pobeditel Терещенко

Остановимся на начало статьи о "Атака украинских морских беспилотников на Новороссийск" , а на сколько топлива хватает на этих беспилотниках . явно они запускаются уже возле цели так называемой атаки . А что даже логически нельзя понять откуда их запускают , странная стратегия когда идут военные действия безалаберное отношение к безопасности территорий государства. И простая логика даже если есть такая возможность запуска морских беспилотников со стороны Одессы пройти такой участок пути сколько времени надо и их никто не замечал только на подходе заметили выходит. А это давая возможность всё таки пройти защиту и добиться своих целей .А если бы ещё на дальних подступах их начали уничтожать то вероятность достичь даже прибережной зоны у них был нулевой если даже не под знаком минус.