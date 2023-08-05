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Украинское государство всё равно придется уничтожить

Украинское государство всё равно придется уничтожить

Атака украинских морских беспилотников на Новороссийск — это просто квантовый скачок в географии конфликта.

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Комментарии
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Tania Еременко
Надеюсь, что кое до кого... это дойдёт.
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12 час.
pobeditel Терещенко
Остановимся на начало статьи о &quot;Атака украинских морских беспилотников на Новороссийск&quot; , а на сколько топлива хватает на этих беспилотниках . явно они запускаются уже возле цели так называемой атаки . А что даже логически нельзя понять откуда их запускают , странная стратегия когда идут военные действия безалаберное отношение к безопасности территорий государства. И простая логика даже если есть такая возможность запуска морских беспилотников со стороны Одессы пройти такой участок пути сколько времени надо и их никто не замечал только на подходе заметили выходит. А это давая возможность всё таки пройти защиту и добиться своих целей .А если бы ещё на дальних подступах их начали уничтожать то вероятность достичь даже прибережной зоны у них был нулевой если даже не под знаком минус.
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11 час.
Евгений Барановский
Е.Г. И чем раньше, тем лучше.
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6 час.

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