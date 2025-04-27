Освежающий салат из морепродуктов в грейпфруте

Оригинальный и освежающий салат из морепродуктов, подаваемый в кожуре грейпфрута. Грейпфрут, морепродукты и авокадо создают уникальное сочетание вкусов, дополненное ароматом оливкового масла и нарезкой петрушки.
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