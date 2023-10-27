Совмин Крыма подбросил Ялте сомнительный подарок

Совет Министров Крыма отмежевался от разборок за землю близ озера Могаби. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Магоби или Могаби (с крымско-татарского – кудрявый) – гора высотой 804 метра между поселками Ливадия и Кореиз, поросшая смешанным лесом.