РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Уфимцев я
    А нынешний губер ходит по этому "полю", как... по минному. Потому как не знает, какая "мина" прошлых лет взорвется сл...Челябинцев, прода...
  • Уфимцев я
    То ли еще "всплывет" при настоящей проверке... Весь этот бардак от управления губернаторами прошлых лет... Один в Лон...Челябинцев, прода...
  • Александр Лагуткин
    Ну, что с дуры взять. Она же не мозги тренировала, а другие места.  🤣Скандальное заявл...

Совмин Крыма подбросил Ялте сомнительный подарок

Совмин Крыма подбросил Ялте сомнительный подарок

Совет Министров Крыма отмежевался от разборок за землю близ озера Могаби. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Магоби или Могаби (с крымско-татарского – кудрявый) – гора высотой 804 метра между поселками Ливадия и Кореиз, поросшая смешанным лесом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх