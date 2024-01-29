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Евраев прокомментировал атаку дрона ВСУ на ярославский НПЗ

Евраев прокомментировал атаку дрона ВСУ на ярославский НПЗ

Атаку украинского беспилотника пресекла система радиоэлектронной борьбы нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Славнефть-ЯНОС» в Ярославской области, заявил глава региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

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