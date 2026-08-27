Невролог раскрыл 7 методов снятия стресса перед важным экзаменом

Невролог представил технику "54321" для борьбы с паническими атаками. Метод основан на выборе пяти видимых объектов, четырех слышимых звуков, трех ощутимых поверхностей, двух запахов и одного вкуса для переключения внимания и снижения стресса.
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