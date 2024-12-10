Рубль снова вырос. Курсы доллара и евро на 10 декабря

Российская валюта продолжает расти.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 10 декабря 2024 года, составляет 99,3759 рубля (прежнее значение — 99,4215 рубля), официальный курс евро — 105,0996 рубля (предыдущий показатель — 106,3040 рубля).
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