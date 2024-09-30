Пентагон заказал авиабомб на $6,9 млрд, в том числе для Украины

США планируют поставлять бомбы Украине в течение ещё 10 лет.Официальный представитель Пентагона сообщил, что с американской компанией Boeing был подписан контракт, в соответствии с которым будут производиться снаряды малого размера для дальнейшей отправки их на Украину, а также в Японию и Болгарию.