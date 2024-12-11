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Газета «Культура»

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Солист «Руки вверх!» обратился к Бастрыкину из-за попыток оспорить права на творчество группы

Солист «Руки вверх!» обратился к Бастрыкину из-за попыток оспорить права на творчество группы

Солист российской поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, а также к председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой с просьбой оказать содействие в судебных спорах за право на песни группы, передает ТАСС.

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