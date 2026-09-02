Медицина 2.0
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Медицина 2.0

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Красное мясо способствовало развитию человечества, но теперь оно может навредить

Красное мясо способствовало развитию человечества, но теперь оно может навредить

Красное мясо, возможно, и внесло свой вклад в формирование человеческого вида, но сегодняшняя тяга к нему все больше вредит здоровью человека и планете.

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