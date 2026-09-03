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Царьград

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Физик рассказал, повлияет ли открытие темной материи на жизнь людей

Физик рассказал, повлияет ли открытие темной материи на жизнь людей

Ученый призвал не ждать чудес от открытия темной материи.Новые сообщения об обнаружении сигналов темной материи в ходе эксперимента LUX-ZEPLIN взбудоражили сеть, однако физики призывают публику не ждать бытовых чудес.

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