Сила слова. Как творить на уровне слов

Именно те, кто способен познать силу слова и облачить её в речи могут вести людей за собой, владеть их умами, менять их судьбы и вдохновляют менять мир

Valeriy Shershkov

описывая любую ситуацию (мысль, события, и другое) всегда находимся в условиях нечётких множеств данных, целей отображений события ... наше бытиё находится в тех же условиях ... все наши законы (правила представления) отображеют тот мир в котором мыслим ... другой можно расширить ,оставляя прошлые представления как вложения в новые и так далее ... при этом неопределённость изменяясь остаётся .... такое творится от естества до бытейского отображения жизни...