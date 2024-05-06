Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Сила слова. Как творить на уровне слов

Сила слова. Как творить на уровне слов

Поразительно, сколько людей признают, что мысли материальны, но никак не используют это в своем ежедневном опыте, но еще более парадоксален другой факт – насколько немногие из нас серьезно относятся к словам, которые они ежедневно употребляют.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Именно те, кто способен познать силу слова и облачить её в речи могут вести людей за собой, владеть их умами, менять их судьбы и вдохновляют менять мир
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16 час.
Valeriy Shershkov
описывая любую ситуацию (мысль, события, и другое) всегда находимся в условиях нечётких множеств данных, целей отображений события ... наше бытиё находится в тех же условиях ... все наши законы (правила представления) отображеют тот мир в котором мыслим ... другой можно расширить ,оставляя прошлые представления как вложения в новые и так далее ... при этом неопределённость изменяясь остаётся .... такое творится от естества до бытейского отображения жизни...
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13 час.

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