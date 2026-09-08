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Ямаль о «Золотом мяче»: «Думаю, у меня есть шанс, но это зависит от журналистов. Я проделал невероятную работу с «Барсой» и сборной – мне не нужно умолять о голосах»

Вингер «Барселоны»  Ламин Ямаль высказался о борьбе за « Золотой мяч ».  – Как ты считаешь, заслуживаешь ли ты «Золотой мяч»? – Я думаю, это зависит не от меня, а от журналистов.

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