Дети мигрантов устроили массовую драку в школе в Новой Москве

ИМ

Ильдус Мамлеев

Всех понаехавших, участвовавших в драке, в 24 часа с семьями депортировать на историческую Родину. Новый год должны уже там встречать. В противном случае это начнётся по всей стране, и пострадавших будет гораздо больше.