После массовой драки в школе № 1788 пострадали трое учеников.Массовая драка произошла в школе № 1788 Новомосковского административного округа.
Дети мигрантов устроили массовую драку в школе в Новой Москве
Комментарии
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Амара Карпова
Яблоко от яблони🤮дикие животные🤮
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19 час.
ВУ
Варлам Устрялов
быдло выгонять из страны. Но...после отсидки на спецзоне.
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17 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Всех понаехавших, участвовавших в драке, в 24 часа с семьями депортировать на историческую Родину. Новый год должны уже там встречать. В противном случае это начнётся по всей стране, и пострадавших будет гораздо больше.
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14 час.
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