Горловский водитель спас пассажиров после атаки беспилотника ВСУ

В июле водитель Сергей Бояков из Горловки получил благодарность от Министерства транспорта ДНР за спасение пассажиров своего автобуса во время атаки беспилотника ВСУ.
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