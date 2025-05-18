Не верили, а теперь шёпотом советуют всем “этот способ” и спрашивают: “А ты это где подсмотрел?” — нигде, сам дошёл

Ну знаете ведь, как оно в жизни бывает — всегда что-то забудешь. Короче, купили мы стиралку. Привезли, выгрузили — с женой вдвоём еле втащили её в дом.
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