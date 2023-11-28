Поп-король Филипп Киркоров, кажется, рассекретил новую избранницу. На красной дорожке перед премьерным показом фильма «Теща» артист позировал с эффектной блондинкой, которая нежно, но крепко держала певца под руку и периодически бросала на него восхищенные взгляды.